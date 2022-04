Claudia Raia homenageia Isabelle Drummond: ''Artista talentosa, forte e dedicada''

Isabelle Drummond completou 28 anos e ganhou uma homenagem especial de Claudia Raia

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 16h35

Isabelle Drummondcompletou 28 anos de vida nesta terça-feira, 12.

Para comemorar a data, Claudia Raia(55) compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos ao lado da artista, que considera como uma filha, e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é aniversário da minha @yeuxpapillon essa artista talentosa, forte e dedicada, uma filha que a profissão me deu de presente!", começou a atriz, elogiando a aniversariante.

Em seguida, Claudia se declarou. "@yeuxpapillon te desejo um ciclo lindo, com muito equilíbrio, energia, saúde e amor! Te amo muito, feliz aniversário, meu amor!", completou.

Nos comentários da publicação, Isabella agradeceu o carinho da artista. "Te amo amada do meu coração", escreveu a atriz.

Recentemente, Claudia publicou alguns registros ao lado de Mariana Ximemes (40) e Fernanda Souza (37). Nas redes sociais, a atriz mostrou o encontro com as filhas da ficção e celebrou: "Que semana deliciosa, passei grudada com as filhas que a carreira me deu de presente!", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira a homenagem de Claudia para Isabella: