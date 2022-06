Claudia Raia homenageia Bibi Ferreira no dia de seu centenário: "Vive para sempre em nós"

Bibi Ferreira faria 100 anos nesta quarta-feira, 1, e Claudia Raia homenageou a artista nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h19

Claudia Raia (55) usou as redes sociais para prestar uma ela homenagem para Bibi Ferreira (1922 - 2019).

A atriz, cantora, compositora e diretora foi um dos grandes ícones do país, e faria 100 anos de vida nesta quarta-feira, 1. Ela faleceu no dia 13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos, enquanto dormia em seu apartamento no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, Claudia relembrou algumas fotos ao lado da artista e prestou uma linda homenagem para a "rainha do teatro brasileiro".

"Hoje é o centenário do nascimento de Bibi Ferreira, Rainha do teatro brasileiro, que me ensinou tanto, que me concedeu sua benção como artista e muito fez pela nossa arte", começou ela.

Raia seguiu a publicação exaltando a importância de Bibi. "Você vive pra sempre em nós, com o seu trabalho e legado gigantescos, que honra te encontrar nessa encarnação, uma alegria indescritível ter você como uma grande mentora. Te aplaudo pra sempre! Viva Bibi Ferreira, eterna!", completou.

Confira a homenagem de Claudia para Bibi: