Claudia Raia faz festinha de um mês de Luca com a presença do primogênito, Enzo

Mãe coruja, Claudia Raia comemora o primeiro mês do filho com Jarbas Homem de Mello, o pequeno Luca, com festa intimista

A mamãe coruja Claudia Raia (56) não deixou a data passar em branco e organizou uma festinha para comemorar o primeiro mês de vida do filho mais novo, Luca!

Neste sábado, 11, a atriz compartilhou registros da celebração em casa ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), que contou com a presença do irmão mais velho do bebê, Enzo Celulari (25), do relacionamento de Claudia com Edson Celulari (64), e de outros familiares.

"Luca convida", brincou o primogênito da atriz. "Adivinha quem está fazendo um mês hoje? Viva, Luca!", postou ainda o empresário mais cedo.

"Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês!", escreveu Claudia na publicação em seu feed no Instagram. A comemoração intimista teve decoração com trenzinho e tons claros de verde e branco.

Vale lembrar que Claudia também é mãe de Sophia Raia, de 20 anos, também da relação com Celulari, que atualmente mora nos Estados Unidos por conta dos estudos.

Confira a festinha de um mês do filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Jarbas Homem de Mello posta novas fotos inéditas do nascimento de Luca

O ator Jarbas Homem de Mello abriu um álbum de fotos de como foi o nascimento do seu primeiro filho com Claudia Raia.

Nas imagens, Jarbas e Claudia apareceram na sala de parto antes e depois do nascimento de Luca. Inclusive, ele mostrou as primeiras fotos com o bebê. Enquanto isso, na legenda, o artista falou sobre a emoção de ser pai pela primeira vez e como foi o nascimento do filho.

"Luca, você chegou no seu tempo, já mostrando que por mais planos que a gente faça, os filhos não seguem o que os pais planejam (risos). E foi trazendo luz, como bem diz o nome que escolhemos te dar, que você chegou iluminando tudo numa noite de sábado", afirmou ele.

"Dia 11 de fevereiro começou como tantos outros, sem dar sinal de que seria o dia em que nossas vidas mudariam para sempre. Você deu sinais de que estava doido pra estrear nesse mundão durante a tarde. Isso nos deixou mais ansiosos e também um pouquinho preocupados: com seu bem-estar, com sua saúde! Mas você, aquariano que só, queria mesmo era chegar. Ficamos de olho, monitoramos e, no começo da noite, decidimos que era hora de ir para a maternidade porque você estava vindo mesmo", disse ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!