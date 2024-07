Claudia Leitte ganha declaração romântica do marido em data especial

A cantora Claudia Leitte completa 44 anos de vida e ganhou uma homenagem do marido, o empresário Marcio Pedreira, nas redes sociais

A cantora Claudia Leitte completa 44 anos de vida nesta quarta-feira, 10, e ganhou uma homenagem do marido, o empresário Marcio Pedreira, nas redes sociais. Ele compartilhou momentos ao lado da esposa e com os filhos e abriu seu coração na legenda.

"Hoje é dia do amor, da alegria, dia da fé. Dia da criatividade, dia da força, da inspiração. Dia do talento, do respeito. Dia da mãezona, dia da melhor esposa do mundo, dia da melhor companhia! Hoje é dia de Claudinha, de Claudia Cristina Leite Inacio! Hoje é dia de Claudia Cristina Leite Inacio Pedreira! Hoje é dia de Claudia Leitte, de Cacá, de CL! Hoje é dia de minha Princesa!", iniciou ele.

"Te amo e só agradeço a Deus por ter você ao meu lado, compartilhando a vida! Te desejo muita saúde, muito mais alegria, ainda mais conquistas e muitos anos de vida! Te amo. Feliz aniversário! Obs.: Minha vida sem você era uma piada besta! Era boa, mas não fazia sentido", escreveu Marcio.

Nos comentários, os internautas desejaram felicidades para a cantora. "Vocês são lindos ! Muita saúde para essa moça sapeca", disse um. "Muitos anos de vida. Sou sua fã desde Babado Novo e acompanho toda sua trajetória, você merece pelo teu esforço todo esse amor de família. Jesus lhe abençoe", escreveu outra fã. "Que Deus ilumine seus dias! Te abençoe com muitos anos de vida, cheios de saúde e alegrias! Te amo, te amo!", escreveu outra.

Vale lembrar que os dois são pais de Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de 4, e se casaram em 2007. Atualmente, a família reside em Miami, nos Estados Unidos. Recentemente, ela mostrou as fotos de uma viagem que fez com a família para a Inglaterra. Veja!

Confira a publicação de Marcio Pedreira: