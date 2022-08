Cintia Dicker comemora aniversário dos enteados, Bem e Liz: "Tia ama muito"

Bem e Liz, filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani, completaram sete anos e ganharam uma linda homenagem de Cintia Dicker

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 15h07

Cintia Dicker(35) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seus enteados. Nesta quarta-feira, 31, Bem e Liz, filhos de Pedro Scooby (34) e Luana Piovani (46), completaram sete anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data.

Nos Stories do Instagram, a modelo, que está grávida do surfista, compartilhou uma sequência de vídeos dos gêmeos e prestou uma linda homenagem para os pequenos. "Parabéns pra eles!!! Bem & Liz", disse ela no primeiro registro. "Tia Cintia ama muito", acrescentou.

Em outra publicação, Cintia se declarou para os meninos. "Esse pacotinho de amor que enche meu coração de amor! Que sorte a minha. Parabéns, amores!!! E Parabéns aos papais!", finalizou.

Confira a homenagem de Cintia Dicker para os enteados:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Homenagem de Luana Piovani

Luana Piovani comemorou o aniversário de 7 anos dos filhos gêmeos, Bem e Liz, nas redes sociais. A atriz compartilhou uma linda homenagem para os herdeiros, que estão com o pai. "Hoje meu coração ta em festa! É aniversario do Bemzuco e da Lizoca, meus gêmeos preciosos que tanto enchem me de alegria. Estão longe de mim, mas felizes, vivendo alegrias e experiencias inesquecíveis com o mano mais velho e com o pai @pedroscooby e isso faz me saudosa, mas muito feliz", escreveu ela.

