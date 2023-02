Christina Rocha surge em clique raríssimo com a filha e beleza surpreende web: "Muito linda mesmo"

A apresentadora Christina Rocha surge em clique raro no aniversário da filha e fãs ficam chocados; confira!

Dia de festa! A apresentadora Christina Rocha (65) iniciou a manhã desta sexta-feira, 03, escrevendo uma linda declaração para celebrar o aniversário da filha, a publicitária Isabella Passaro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a âncora do programa Casos de Família do SBT, surgiu em um clique raríssimo ao lado da herdeira, e aproveitou a ocasião para declarar todo seu amor e gratidão por mais um ano de vida da jovem.

“O que eu posso falar pra vc nesse dia tão especial? Que é a filha mais linda e amiga que eu tenho no mundo? Que sem você eu não vivo e que a sua felicidade é a minha?", iniciou.

"Que Jesus, Nossa Senhora e o seu anjo da guarda te guiem e iluminem seu caminho sempre! PARABÉNS MINHA BELLELLECA! TE AMO !!!”, completou a apresentadora na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs se mostraram surpresos com a beleza de Isabella. "Tua filha é muito linda mesmo!", disse um. “Lindas, amor sem limites", afirmou outra. "Linda como a Mãe!", elogiou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CHRISTINA ROCHA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

FAMÍLIA ABRAVANEL

Para a surpresa dos fãs, Christina Rocha é parente de Silvio Abravanel! A apresentadora foi casada com Rubens Passaro, que é irmão de Iris Abravanel, esposa do dono do SBT.

Durante entrevista em abril do ano passado, a loira afirmou que o parentesco com a família não mudou sua vida profissional.

"Eu já era conhecida bem antes de ser cunhada dele. Eu já era a Christina, apresentadora do SBT. Quando me tornei cunhada, só me ferrei (risos)", afirmou.