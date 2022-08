Chris Pratt celebra aniversário do filho, Jack: ''Melhor amigo que um cara poderia ter''

Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia, celebra aniversário do filho mais velho, Jack, fruto do seu casamento com Anna Faris

17/08/2022

O ator Chris Pratt, de Jurassic World e Guardiões da Galáxia, usou o Instagram na manhã desta quarta-feira, 17, para fazer uma homenagem de aniversário ao filho, Jack Pratt, que completa 10 anos de idade. O menino é fruto do casamento do artista com a ex-mulher, a atriz Anna Faris, de Mom.

O artista, que mantém a vida pessoal e dos filhos longe dos holofotes, não compartilhou uma imagem do herdeiro na postagem de aniversário no Instagram. Ao invés disso, ele usou a foto de uma ovelha com seu filhote em um estábulo de fazenda.

Chris Pratt celebra aniversário do filho mais velho, Jack Pratt:

"Feliz aniversário para o meu primogênito, meu inteligente, lindo, gentil, e grande Jack! 10? Sério? Dígitos em dobro! É difícil de acreditar que já faz 10 anos", disse o ator. "Você é o melhor filho, irmão, pescador, escoteiro, leitor, matemático, construtor e melhor amigo que um cara poderia ter. Te amo", finalizou.

Além de Jack Pratt, ele também é pai de duas filhas, uma nascida em agosto de 2020 e outra em maio de 2022, frutos do seu casamento com a escritora influencer KatherineSchwarzenegger, com quem é casado desde 2019.

Relembre aparições públicas de Chris Pratt com Jack Prett:

