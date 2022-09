Chay Suede faz linda declaração para a mãe e surpreende fãs: ''Pensei que fosse irmã''

Ator Chay Suede celebra aniversário da mãe, Herica Godoy, e seguidores elogiam beleza de família

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 08h21

O ator Chay Suede (30) usou as redes sociais para parabenizar sua mãe, Herica Godoy, que completou mais um ano de vida na quinta-feira, 22!

O famoso, um dos protagonistas da próxima novela das nove da Globo, Travessia, substituta de Pantanal, prestou linda homenagem no aniversário da mãe ao compartilhar um clique em que aparecem coladinhos.

"Te amo, e amo ver você se revelando e se modificando a cada ano, a cada dia. Sua fome de vida abre o meu apetite. Aprendo tanto com você. Parabéns pelo seu dia, mãe! Que Deus te abençoe sempre em tudo o que fizer.", escreveu Chay Suede na legenda.

A web comentou sobre a juventude de Herica e a beleza de família."Que mãe maravilhosa! Viva!!!", elogiou Sabrina Sato nos comentários. "Que linda!!!", disse Drica Moraes, que também integra o elenco da nova novela da Globo. "Tá explicado esse DNA", destacou uma fã. "Muito lindos", exaltou outra. "Pensei que fosse irmã", comentou uma terceira. "Que mãe linda e jovem que tu tens", falou mais uma.

Confira a declaração de Chay Suede para a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Laura Neiva completa mais um ano de vida e ganha homenagem de Chay Suede

Na quarta-feira, 21, Laura Neiva completou 29 anos de vida, e Chay Suede fez questão de comemorar a data e homenagear a amada. O ator compartilhou uma sequência de fotos da aniversariante, inclusive algumas que os dois aparecem juntos em clima de romance, e prestou uma linda declaração no aniversário da esposa. "Minha vida boa. Minha Laurinha. Minha melhor parte é você, minha professora de tudo o que eu preciso aprender. Minhas faltas se completam no que você naturalmente é, e nas coisas novas que ainda nem percebeu que sabe. Te amo com todo o meu corpo e meu coração. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e guarde seu coração generoso, humilde e sincero assim. Chay", declarou Chay.

Vale lembrar que os dois são pais de Maria (2) e José (10 meses).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!