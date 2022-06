Chay Suede e Laura Neiva trocam declarações na web: ''Meu melhor é seu, pra sempre!''

Pais de Maria e José, Chay Suede e a esposa, Laura Neiva, prestam homenagens no 'Dia dos Namorados' e celebram união

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 08h49

O ator Chay Suede (29) e a esposa Laura Neiva (28) não deixaram o Dia dos Namorados passar em branco e fizeram questão de se declarar nas redes sociais!

No domingo, 12, em seu perfil no Instagram, o artista publicou cliques românticos em que aparece agarradinho com a modelo e trocando carinhos e declarou todo seu amor pela mãe de seus dois filhos.

"Meu amor certo. Toda a minha vida ganha significado em você. Graças a Deus por você. Te amo com tudo o que sonhei em ser. Conta comigo, mãe dos meus filhos, mulher da minha vida, meu melhor é seu, pra sempre. Feliz dia, namorada", escreveu Chay na legenda da publicação.

Na manhã desta segunda-feira, 13, Laura postou uma série de fotos antigas com o ator, recordando o início do relacionamento, e se derreteu: "A gente era novinho, mas já sabia que o nosso amor era pra sempre. “É você, só você, que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão. Nada mais”. Te amo, feliz dia dos namorados".

Laura Neiva surge amamentando o caçula durante viagem

Recentemente, Laura Neiva desembarcou em Trancoso, na Bahia, para o casamento de uma amiga. A atriz publicou um lindo clique em que aparece amamentando o herdeiro mais novo, José, de apenas 5 meses. Na beira da piscina do hotel com o bebê nos braços, ela escreveu: "Chegamos, Trancoso".

Vale lembrar que Chay Suede e Laura Neiva estão juntos desde 2014 e também são pais de Maria, de 2 anos.

Confira as declarações de Chay Suede e Laura Neiva:

