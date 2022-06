Cesar Tralli se declara no aniversário de Ticiane Pinheiro: "Te amo infinitamente"

O jornalista Cesar Tralli postou um clique romântico com Ticiane Pinheiro e a parabenizou por seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 15h30

Ticiane Pinheirocompletou 46 anos de vida nesta quinta-feira, 16, e ganhou uma homenagem especial de seu marido, Cesar Tralli(51).

Em seu perfil no Instagram, o jornalista da TV Globo compartilhou um clique romântico ao lado da aniversariante do dia e se declarou para ela.

"Os parabéns são Seus! A comemoração é toda minha… Muito obrigado pelo privilégio de estar ao seu lado no seu aniversário. Muito obrigado pela nossa família. Te amo infinitamente e te admiro cada dia mais. @ticipinheiro 16/06", disse o apresentador do Jornal Hoje na legenda.

Festa surpresa

Nesta quarta-feira, 15, Ticiane ganhou uma festa surpresa dos colegas do programa Hoje em Dia. Nas redes sociais a apresentadora publicou os cliques da comemoração e falou sobre o carinho que recebeu. "Um pouco da minha festinha surpresa de hoje no @hojeemdia. Meu niver é amanhã, mas as comemorações já começaram", escreveu ela.

A aniversariante ainda mostrou o bolo de aniversário que estava com a mensagem: 'Feliz aniversário, Tici. Te amamos o tanto que você gosta de trabalhar’. Ao mostrar o registro, ela aproveitou para relembrar sua trajetória. "Amei essa mensagem no bolo! É isso mesmo, eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre acreditei que eu conseguiria. Hoje vivo meu momento profissional que tanto almejei e só tenho a agradecer", disse.

Confira: