Cesar Tralli é surpreendido pela família e equipe do 'Jornal Hoje' em aniversário: ''Sou pura gratidão''

Jornalista e apresentador Cesar Tralli faz 52 anos e ganha surpresa da esposa, Ticiane Pinheiro, e da equipe do 'Jornal Hoje'

O jornalista César Tralli também está comemorando a chegada de mais um ciclo de vida nesta sexta-feira, 23!

Completando 52 anos de idade, o apresentador do Jornal Hoje iniciou o dia recebendo uma surpresa da família durante o café da manhã em casa, com direito a bolo.

A esposa, Ticiane Pinheiro (46), compartilhou nos stories do Instagram a celebração ao lado da filha do casal, Manuella, de apenas 3 anos. Ele surgiu agarradinho com a herdeira cantando tradicional Parabéns.

A artista da Record TV também fez questão de se declarar para o marido na web ao postar foto dos dois juntinhos. "Bom dia com o amor da minha vidaaa! O aniversariante do dia. Café da manhã especial. Vivaaa @cesartralli."

Em sua conta no Instagram, Cesar Tralli mostrou que também foi surpreendido pela equipe do JH com um bolo. "Sextou pra mim…de um jeito todo especial aqui no JH. Muito obrigado por tanto carinho. Amo muito este ofício e esta equipe espetacular. Sou pura gratidão no meu aniversário. @jornalhoje @tvglobo", escreveu ele na legenda.

Confira as surpresas de aniversário para César Tralli:

Cesar Tralli revela o que leva em sua marmita

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, na Globo, e o Edição das 18, da GloboNews, revelou o que leva marmita para o trabalho todos os dias. Em participação no programa Altas Horas, de Serginho Groisman (72), ele defendeu a sua decisão de levar a sua lancheira com os potes de marmita todos os dias e contou o que costuma comer nas refeições fora de casa. "Sou o rei da marmita na Globo", afirmou.

“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

