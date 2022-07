Cesar Tralli celebra o aniversário da filha, Manu, com homenagem: ''3 anos de puro amor''

O jornalista Cesar Tralli emocionou ao fazer uma declaração para o aniversário de 3 anos da filha, Manu

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 18h22

Nesta terça-feira, 12, é dia de festa na casa de Cesar Tralli (51) e Ticiane Pinheiro (46)! A filha do casal, Manu, está completando mais um ano de vida e, claro que o papai coruja fez questão de celebrar.

No perfil do Instagram, o jornalista compartilhou fotos da festa de aniversário da herdeira, realizada no último domingo, 10, e se declarou.

"Parabéns filha mais nova… 3 anos me ensinando a ser um pai melhor pra você e sua irmã. 3 anos de puro amor no meu coração de papai babão…", escreveu ele na legenda.

Nas imagens, o marido de Tici mostra a conexão entre pai e filha, inclusive fisicamente, onde a pequena segura na mão do pai.

Além de Cesar Tralli, a irmã mais velha de Manu, Rafaella Justus (12), também usou as suas redes sociais para homenagear a aniversariante com uma bela declaração.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE CESAR TRALLI