Celebrando os 22 anos, Viih Tube posa completamente nua na banheira: “Novo ciclo”

Influenciadora digital e ex-BBB, Viih Tube faz topless em banheira e reflete sobre a chegada da nova idade

Redação Publicado em 18/08/2022, às 13h39

A influenciadora digital Viih Tube está completando 22 anos nesta quinta-feira, 18. E impressionou os internautas ao publicar algumas fotos ousadas na web.

Através de seu perfil no Instagram, Viih Tube compartilhou duas fotos em uma banheira, fazendo topless, e cercada de natureza nos registros.

A ex-BBB e influenciadora digital refletiu sobre seu aniversário na legenda do post: “Feliz aniversário para mim! Começando meu novo ciclo, meu novo ano, conectada com a natureza, como eu amo”, declarou na postagem.

Nos comentários, fãs e amigos de Viih Tube aproveitaram o espaço para desejar felicidades à influenciadora digital, como foi o caso de Maisa (20): “Parabéns sua linda! Continue com esse coração bondoso e generoso que você tem. Que Deus ilumine seus caminhos e mantenha seu sorriso leve e verdadeiro! Beijos e saudades”, escreveu.

Veja o post de Viih Tube sobre seu aniversário:

O amor está no ar!

Às vésperas de seu aniversário, na última quarta-feira, 17, Viih Tube dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos da surpresa que ganhou de Eliezer, ex-participante do BBB 22.

Nas imagens, a ex-BBB aparece com os olhos vendados chegando em um local em que está decorado com vários balões vermelhos e em formato de coração, além de pétalas de rosas no chão. Também há um letreiro escrito: "Namoro comigo", e outro menor com a frase: "Viih, namora comigo".

