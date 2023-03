Cauã Reymond comemora chegada dos 98 anos de sua avó

Ator Cauã Reymond posa ao lado de vó e tia para celebrar aniversário em família

Nesta terça-feira, 14, o ator Cauã Reymond (42) decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, o ator surgiu celebrando a chegada do aniversário de 98 anos de uma de suas avós, deixando seus fãs bobos com tanta fofura em família.

“98 anos de vovó, ao lado da minha tia de 95. Como é bom aplaudir e celebrar a história dessas duas”, escreveu o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ele aparece ao lado das duas senhorinhas fofíssimas, com um bolo com uma vela do número 98.

Além disso, Cauã ainda compartilhou um vídeo no qual aparece ao lado das duas familiares, em momentos bastante divertidos e descontraídos, conversando e mexendo no celular.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a família linda do ator. “Diga que eu mandei um beijo”, comentou o ator Kayky Brito. “Que maneiro!!”, exaltou Malvino Salvador. “Gestos como esse dizem quem são as pessoas…”, pontuou uma terceira internauta.

Veja a publicação do ator Cauã Reymond ao lado de sua vó, que completou 98 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)



Cauã Reymond comemora sete anos de relacionamento com Mariana Goldfarb

Recentemente, Cauã completou sete anos de relacionamento com Mariana Goldfarb. "Sete voltas ao redor do sol", escreveu Cauã para celebrar a data especial.