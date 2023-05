Casada, ex-BBB Camilla de Lucas exibe o vestido e brinca: ''Já podem me chamar de senhora''

Influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas mostra detalhes do vestido de seu casamento com Mateus Ricardo, o Blecaute

A influenciadora digital Camilla de Lucas (28) se casou na tarde deste sábado, 13, com o cantor carioca Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute, e exibiu detalhes de seu vestido nas redes sociais após a cerimônia!

Em seu feed no Instagram, a ex-BBB, que participou da edição de 2021, compartilhou fotos com o look da cerimônia, que aconteceu em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com a presença de famosos, como os ex-BBBs Juliette, Carla Diaz, Pocah, Thais Braz, Ana Clara Lima e João Pedrosa, que foi um dos padrinhos.

Camilla escolheu um modelito branco longo, de alças com renda de flores, decote canoa, e uma fenda, da estilista Morena Andrade. "Meu dia chegou! Já podem me chamar de SENHORA", brincou Camilla de Lucas na legenda da publicação.

Nos comentários, ela recebeu elogios de famosos. "Que linda! Muitas felicidades pra vocês", desejou Ivete Sangalo. "Eu te amo! Queria estar aí", disse Gil do Vigor. "Deusa!!!! Todas as felicidades pra vocês", falou Deborah Secco. "A senhora tá um espetáculo", exaltou Fernanda Paes Leme. "Meu pai amado", babou Pocah.

Confira as fotos de Camilla de Lucas com o vestido de casamento:

Camilla de Lucas e cantor Blecaute se casam em cerimônia com presença de famosos

A influenciadora digital Camilla de Lucas, de 28 anos, e o cantor carioca Mateus Ricardo, o Blecaute, estão oficialmente casados! Os dois subiram ao altar na tarde deste sábado, 13, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que recebeu 230 convidados.

A vice-campeã do BBB 21 e o artista estão juntos há três anos e anunciaram o noivado em outubro de 2021, meses após o fim do reality show da TV Globo.

Em publicação compartilhada por Hugo Gloss no Instagram, é possível ver alguns detalhes do casamento, que aconteceu numa casa de festas na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da capital carioca, como a entrada de Camilla e o momento do tão esperado "sim".