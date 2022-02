Carolina Dieckmann mostra presente que fez para Preta Gil e celebra 'Dia de Iemanjá': ''Salve, deusa do mar''

Atriz Carolina Dieckmann compartilhou imagem que pintou para a amiga Preta Gil e homenageou a divindade das águas Iemanjá em dia de sua festa

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h02 - Atualizado às 12h36

Atriz Carolina Dieckmann (43) usou suas redes sociais para celebrar o Dia de Iemanjá!

Esta quarta-feira, 02, é um dia especial para quem é do Axé, já que é comemorado o dia da Rainha do mar, considerada a grande mãe e senhora de todas as cabeças nas religiões de matrizes africanas, como Umbanda e Candomblé.

Em seu feed no Instagram, a artista fez questão de saudar Iemanjá. A loira exibiu uma imagem de sereia que fez para a amiga, Preta Gil (47), e fez homenagem à divindade das águas.

"2-2-22. Salve, salve, deusa do mar! Essa imagem foi feita por mim especialmente pra @pretagil, que me pediu uma Iemanjá negra e eu aproveitei pra deixar a tela bem colorida pra abençoar a dona com toda alegria…", começou escrevendo na legenda da publicação.

"Que essa energia linda, amorosa, feminina e com tantos significados, cubra de bençãos a nossa vida,

a nossa luta… Boraaaa", pediu ainda.

"Que linda, Carol!", elogiou Ingrid Guimarães. "Hoje é dia dela! Muito axé", desejou um seguidor. "Sereia linda", destacou outra nos comentários do post.

A atriz Leticia Spiller (48) também comemorou a data especial ao postar clique à beira-mar com linda declaração na web. "Salve a nossa mãe Yemanjá! Mãe das mães, dos filhos dos filhos, das filhas das filhas. Lava e leve embora toda dor em suas ondas de mar. Guarda e proteje nosso tesouro. Deusas e Deuses. Odoyá! Axé!", disse a famosa.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmann para a Rainha do mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por (@loracarola)