Carolina Dieckmann homenageia Susana Vieira pelos seus 80 anos e emociona

Susana Vieira completa 80 anos de vida e ganha homenagem emocionante da amiga e colega de trabalho, Carolina Dieckmann

Nesta terça-feira, 23, Susana Vieira está completando 80 anos de idade! E para celebrar a data especial, Carolina Dieckmann (43) usou as suas redes sociais para homenagear a aniversariante.

A atriz relembrou um lindo registro com a veterana onde elas aparecem abraçadinhas e usando o mesmo look. Na legenda, ela rasgou elogios e relembrou momentos ao lado da artista.

"Susana, 80. Que sorte a minha ter estado perto tantas vezes. Que deleite contracenar e dividir camarim. Que delicia compartilhar nosso pão com ovo sagrado, entre textos e gargalhadas, abraços e alguns choros, mas o afeto transbordando e abençoando sempre o nosso encontro", começou.

"Você é um raio de luz e energia. Você é diva nas maiores simplicidades, no incrível e cotidiano modo de mudar o ambiente aonde entra, seja apenas pela presença, seja pela graça que te acompanha, seja pela intimidade que todos sentem quando chegam perto de você", declarou ela na sequência da homenagem.

Por fim, Carolina celebrou mais um ano de vida da atriz. "Susana, histórica. Épica. Ápice. Única. Susana, vida. Feliz aniversário, minha querida amiga. Que Deus te cubra de saúdes e sonhos, alegrias e luzes, festas e amor… E que sorte a nossa", concluiu.

SUSANA VIEIRA FALA SOBRE INTERNAÇÃO POR SEQUELAS DA COVID-19

Após ter alta do hospital em que foi internada às pressas por conta de sequelas da Covid-19 em seu pulmão, Susana Viena falou com a apresentadora Poliana Abritta sobre o susto que levou. “Eu sempre imagino o futuro. Eu acho que é por isso que não morri”, comentou sobre a internação que ocorreu no início deste mês.

