Carolina Dieckmann homenageia Ivete Sangalo em seu aniversário: "Dia de mainha"

Nas redes sociais, Carolina Dieckmann recordou uma foto especial ao lado de Ivete Sangalo e prestou uma bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 15h04

Ivete Sangalocompletou 50 anos de vida nesta sexta-feira, 27, e ao longo do dia está recebeu diversas mensagens de carinhos dos famosos e dos fãs.

Para tornar esse dia ainda mais especial, Carolina Dieckmann (43) fez questão de homenagear a cantora e relembrou uma foto muito.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um clique em que aparece abraçada com Ivete e confessou que é a sua foto preferida com a aniversariante. Na legenda, ela rasgou elogios para a artista e se declarou.

"Essa foto talvez não seja tão boa pra Instagram… mas é a minha preferida com ELA, de modo que peço licença pra postar hoje, mais uma vez. Ivete é abraço. E esse, da foto, foi o nosso mais forte… porque eu precisava, e precisar, faz toda diferença", começou ela.

Carolina seguiu a homenagem exaltando a cantora. "Ivete é especial, justo porque é simples. É estrela porque cultiva nela o sabor de ser humilde. É única porque sabe se colocar no lugar de qualquer um. Ivete é uma festa daquelas que você espera e nunca quer ir embora. Ivete é mesmo um acontecimento porque muda e enfeita o caminho e o destino."

"Ivete faz 50, mas pessoas como ela nem mesmo tem idade porque Ivete é eterna e que sorte a nossa ter Ivete para amar. Feliz aniversário, minha amiga querida. Que Deus te cubra de bençãos… TE AMO!!! @ivetesangalo. Hoje é dia de mainhaaaa", finalizou a atriz.

Confira a homenagem de Carol Dieckmann para Ivete: