Carolina Dieckmann faz declaração carinhosa para o marido no Valentine's Day: ''Eu quero''

A atriz Carolina Dieckmann comemorou a data romântica compartilhando cliques românticos ao lado do marido, o diretor Tiago Worcman

Redação Publicado em 15/02/2022, às 09h35

O amor está no ar!

Na noite da última segunda-feira, 15, a atriz Carolina Dieckmann (43) compartilhou uma sequência de cliques super românticos ao lado do marido, o diretor Tiago Worcman(46).

Para o Valetine's Day, o Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, a cantora apareceu coladinha com o amado em clima de romance em uma sequência de cliques deslumbrantes em um jantar.

"Valentines para quem quer… Eu quero! Nam", escreveu ela.

Ainda recentemente, Carolina Dieckmann tietou a cantora Glória Groove (27) no Domingão com Huck e celebrou o encontro com uma foto nos bastidores!

