Carolina Dieckmann completa 44 anos e ganha declaração de Preta Gil: ''Luz na minha vida!''

Cantora Preta Gil presta linda homenagem no aniversário de 44 anos da amiga de longa data Carolina Dieckmann

Dia de festa na casa de Carolina Dieckmann! Isso porque, nesta sexta-feira, 16, a atriz está assoprando as velinhas!

Completando mais um ano de vida, a loira ganhou homenagem especial de uma amiga de longa data, a cantora Preta Gil (48), que ressaltou a linda relação das duas no texto carinhoso em seu perfil no Instagram.

A famosa compartilhou um vídeo reunindo momentos ao lado da artista e declarou todo seu amor ao comemorar a chegada dos 44 anos de Carolina. “'Você é assim, um sonho pra mim'”, começou escrevendo Preta, citando trecho da música Velha Infância, dos Tribalistas.

"Parabéns, amor da minha vida @loracarola, só te desejo o melhor sempre!!! Você é minha alegria, meu talismã, minha amiga e minha irmã!!! Tanto amor envolvido, tanto respeito, tanta cumplicidade e tantas histórias, e tudo tão único e especial!!! Te amo infinito!!! Obrigada por tudo e por ser luz na minha vida!!!", disse a filha de Gilberto Gil (80) ao legendar a publicação.

Recentemente, Dieckmann exaltou o talento de Fran Gil (27), herdeiro de Preta com Otávio Muller. Ela revelou ser uma grande fã e afirmou que, para ela, a voz dele é a mais linda e doce do mundo. "Se eu não sou a sua maior fã… Eu não sei quem é; (talvez seja a Preta, hehehe) Mas o fato é que meu coração sente e transborda quando você canta. E eu já te disse e repito: nenhuma voz me emociona mais que a tua, e eu sei que vai além do amor, porque é a voz mais linda e doce do mundo", disse Carol.

Confira a homenagem de Preta Gil para Carolina Dieckmann:

Carolina Dieckmann assiste a jogo do Flamengo com os filhos

Carolina Dieckmann marcou presença no jogo decisivo do seu time do coração, Flamengo, na noite de quarta-feira, 14, no Rio de Janeiro! Na web, a artista compartilhou registros no Maracanã na companhia dos filhos, Davi (23), fruto do relacionamento com Marcos Frota, e José (15), do casamento com o atual marido Tiago Worcman. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira aparece usando uma camiseta amarela e de boné e faz caras e bocas, celebrando mais uma vitória do clube carioca. Desta vez, o Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0, e é finalista da Copa do Brasil contra o Corinthians, que venceu o Fluminense. "Como é bom ser FLAMENGO", celebrou Carol Dieckmann

