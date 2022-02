Carolina Dieckmann comemora o aniversário de Zeca Pagodinho: ''Viva o Zeca, seu samba e sua graça''

Completando 63 anos, Zeca Pagodinho recebe homenagem de Carolina Dieckmann

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 15h16

Nesta sexta-feira, 4, é dia de celebrar a vida de Zeca Pagodinho!

O cantor está completando 63 anos de vida e ganhou uma declaração mais que especial da atriz Carolina Dieckmann (43).

Através das redes sociais, a artista relembrou vários encontros com o aniversariante do dia e dez uma bela homenagem no perfil do Instagram.

"Tem cara de tebetê mas é só um parabéns pra você… hehehe! Viva o zeca, seu samba e sua graça. Que seja um ano regado a cerveja, suor e gargalhadas… Bem do jeitinho q ele gosta!!!! Beijo em ti, @zecapagodinho e na familia todinha tbem… Axé!!!", escreveu ela na legenda.

Mais cedo, Zeca comemorou os seus 63 anos e ganhou homenagens especiais de Regina Casé e Gilberto Gil.

CONFIRA A HOMENAGEM DE CAROLINA DIECKMANN PARA ZECA PAGODINHO