Carol Trentini arrecada doações para RS em festa de aniversário do filho

Carol Trentini e o filho trocaram os presentes da comemoração de oito anos por itens para ajudar a população afetada pelas chuvas no estado

A supermodelo Carol Trentini impressionou ao celebrar o aniversário de oito anos do filho Benoah. A loira que é gaúcha trocou os presentes que o caçula receberia por doações que serão destinadas às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O evento foi realizado em Balneário Camboriú, onde a família reside, arrecadou diversos itens de material escolar foram arrecadados e estão a caminho do município de Canoas, um dos mais afetados no Estado gaúcho.

Em seu instagram a modelo falou sobre a atitude do filho e começou os internautas na legenda do post: “Assim que aprendeu a falar, bem pequenininho, ele pediu pra ir em todas lojas que vendiam pássaros. Queria comprar todos possíveis. E disse que quando chegasse em casa iria abrir as gaiolas pra eles fugirem. Esse é o Benoah”, começou a modelo falando sobre a atitude do filho.

“Senso de justiça e compaixão são das características mais lindas que ele tem. Benoah sabe articular, sabe provar seu ponto, sabe rir e fazer rir, sabe ser (e é) a estrela e sabe dar palco e aplaudir o brilho do próximo. São tantas outras virtudes profundas que nao caberiam aqui. Benoah é uma criança livre, e por isso sente tanto quando vê um pássaro sendo impedido de voar”, continou.

“Meu amor, eu sei que tu vai voar alto e longe, espero que demore um pouco pq tua mãe é canceriana né. Mas saiba, meu filho, que a mamãe vai tá sempre aqui pronta pra te dar meu pijama pra fazer de fronha e dormir a noite toda. Que eu tenha sabedoria pra ser sempre teu ninho e nunca tua gaiola”, finalizou.

Aos 36 anos, a mãe dos pequenos Bento e Benoah segue entre os nomes mais prestigiados do mercado da moda, com mais de 20 anos de carreira, Carol Trentini integra rankings importantes no mercado mundial, como ‘Top 50’, além de ostentar o título de 'Ícone da moda', segundo o Models.com.

Matteus se emociona falar voluntariado nas enchentes no RS

Matteus Amaral, segundo colocado do Big Brother Brasil 24, o gaúcho se emocionou ao recordar o drama que enfrentou como voluntário durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

Enquanto falava com a apresentadora, que também é gaúcha e participou da cobertura da tragédia, Matteus não escondeu a emoção: “Confesso que quando eu cheguei lá em Porto Alegre, de ver aquelas pessoas, a maioria das pessoas, vieram de todas as parte dos país, é emocionante de ser ver, só que eu confesso que fiquei em estado de choque”, iniciou.