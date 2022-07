Carol Celico comemora aniversário ao lado da família: "Especial"

A empresária Carol Celico completou 35 anos de vida e comemorou a data especial ao lado do marido e dos filhos

Carol Celico completou 35 anos de vida nesta terça-feira, 26, e comemorou a data especial ao lado de sua família, na França.

Em seu perfil no Instagram, a empresária compartilhou uma sequência de fotos para comemorar o aniversário. Na primeira imagem, ela aparece segurando um pequeno bolinho. Já nos outros cliques, Carol está acompanhada dos filhos, Luca (14) e Isabella (11), fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40), e seu marido, Eduardo Scarpa.

Na publicação, ela também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos amigos e fãs. "26.7.22. Um lugar. Um jardim. Um chocolate. Minha família. Tudo que eu amo, aqui comigo para celebrar esse aniversário. Quero agradecer demais, todas as mensagens lindas que recebi. Com certeza meu ano começou pra lá de especial depois delas", começou ela.

"Amo muito minha família, meus amigos e meu trabalho! Obrigada por tanto, Senhor! Mesmo sem merecer, sua graça me alcança de novo, todos os anos, todos os meses e principalmente todas as manhãs!", completou.

Em outra postagem, Carol Celico refletiu sobre seu novo ciclo. "3.5 de alegrias, de amor, de realizações e de muita gratidão... Sempre lembrando do versículo que mais marcou a minha vida de formas tão inusitadas e hoje especialmente me lembrei com tanta sensibilidade e gratidão: 'Eu é que sei, que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais'."

A empresária seguiu a reflexão. "Ainda não chegou o fim, e nem tudo é o que desejava, mas tudo é muito melhor, do que eu pedi, pensei ou sonhei. Que cada pedra no caminho eu consiga forças e sabedoria, para construir um lindo altar de gratidão e louvor à Ele, que tanto me completa, alimenta, e liberta. 26.7.22, Paris | Mais um ano que será: o melhor da minha vida!", finalizou.

