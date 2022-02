Carol Barcellos celebra aniversário da filha, Julia: ''Alma mais linda que já conheci''

A filha da jornalista completou 10 anos nesta terça-feira, 22, e ganhou uma bela homenagem da mamãe coruja

Publicado em 22/02/2022, às 17h48

Carol Barcellos (40) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Julia.

A menina completou 10 anos de vida nesta terça-feira, 22, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data na web.

"É ela. Luz. Alma livre e curiosa. Quer experimentar. Quer sorrir! VIVER. Sentir. E compartilhar tudo isso!! 22/02/2022!!! 10 anos da Ju nesse mundo. Mesmo sabendo que ela veio de outro. Ou de outros mundos", começou Carol.

A jornalista seguiu a homenagem elogiando a herdeira. "Ser sua mãe é ter a chance de estar perto da alma mais linda que já conheci. E do sorriso mais contagiante que vi! Viva a Ju! 22.02.2022. E a todo e cada dia", completou.

Carol se casa com André Vianna

A jornalista Carol Barcellos se casou no final de janeiro com André Vianna. A cerimônia aconteceu na Praia do Patacho, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Para a cerimônia intimista, que contou com a presença de familiares e amigos do casal, a artista optou por um vestido branco longo todo rendado e sem mangas.

