Carlinhos Brown reúne a família em clique raro no aniversário do caçula Daniel, de 3 anos

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 09h57 - Atualizado às 10h33

O cantor Carlinhos Brown (59) surgiu com sua família em foto rara nas redes sociais!

Recentemente, o artista comemorou o aniversário do filho mais novo, Daniel, que completou 3 anos de idade. Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, o jurado do The Voice Brasil posou ao lado do aniversariante, da atual esposa, Danielle Barvanelle, e de mais quatro dos oito herdeiros, Miguel (25), Clara Buarque (23), Cecília (15) e Maria Madah.

"Hoje meu príncipe completou 3 anos, e eu sou grato a Deus pela oportunidade de viver esse momento. Feliz aniversário, Daniel. Te amo, meu filho", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Vale ressaltar que Danielle é mãe dos dois herdeiros mais novos de Carlinhos, que recentemente lançou a música Terra Aféfé com Margareth Menezes. Brown foi casado com Helena Buarque, filha de Chico Buarque e da atriz Marieta Severo, com quem teve quatro filhos, Francisco (24), Clara, Cecília e Leila (12). Ele também é pai de Nina, a mais velha dos irmãos.

Carlinhos Brown celebra estreia no 'The Voice +'

Veterano, Carlinhos Brown comemorou a estreia do programa The Voice +, que prestigia talentos na música com mais de 60 anos de idade. "O coração está mais feliz, porque essa é mais uma oportunidade de encontrar com histórias amadurecidas! O papel que sinto exercer no The Voice é apenas o de prestar atenção a vidas muito bem vividas, vozes experientes e repertório de primeira qualidade!", disse o artista para o Gshow.

