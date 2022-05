Carla Perez abre álbum de fotos da formatura do filho, Victor Alexandre

A mamãe coruja Carla Perez rasgou elogios para o filho após a sua formatura

Publicado em 20/05/2022, às 12h40

Carla Perez (44) é uma verdadeira mamãe coruja!

A dançarina abriu mais um álbum de fotos da formatura do filho, Victor Alexandre (18), no ensino médio nos Estados Unidos, e rasgou elogios para a conquista.

"#Álbum2. Vai lá, filhão… Representa. Vc é um exemplo lindo, um orgulho para todos nós. Sincero, honesto, dedicado e sonhador. Parabéns, filho. Apesar de vc já tá quase cuidando da gente rsrs, estamos aqui para tudo que vc precisar, viu?", escreveu ela.

Na sequência, a esposa de Xanddy (42) comentou sobre o futuro do caçula. "Que essa nova etapa da sua vida seja leve, feliz e cheia de vitórias. Que o Senhor Jesus te guie, que suas escolhas sejam as melhores e que vc conquiste todos os seus objetivos. Rumo à faculdade. Te amamos além do infinitoooooooooooo", declarou.

E claro que a família preparou uma pequena festa para comemorar a formatura de Victor. A artista preparou uma decoração especial para celebrar o momento.

