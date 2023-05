Carla Diaz mostra look para casamento da amiga Camilla de Lucas: ''Perfeita demais''

Atriz Carla Diaz chama atenção ao surgir de vestido laranja poderoso para o casamento de Camilla de Lucas com o cantor Mateus Ricardo, o Blecaute

Neste sábado, 13, acontece o casamento da influenciadora digital Camilla de Lucas (28) e do cantor carioca Mateus Ricardo, o Blecaute, e a atriz Carla Diaz (32) marcou presença na cerimônia da amiga, com quem ficou confinada no BBB 21!

Em sua conta no Instagram, Carla compartilhou fotos exibindo a produção impecável para a ocasião especial. Com os cabelos soltos, a loira escolheu um lindo vestido tomara que caia cintilante na cor laranja, que evidenciou suas curvas, para o casamento, que acontece em uma casa de festas na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"É hora de casar Camilla de Lucas", escreveu Diaz na legenda do post, que estava acompanhada do noivo, o deputado Felipe Becari, recebendo inúmeros elogios dos seguidores.

"Perfeita demais", disse uma fã nos comentários. "Deusa maravilhosa", elogiou outra. "Tá belíssima", falou uma terceira. "A gata de laranja está de milhões", exaltou mais uma.

Confira o look de Carla Diaz:

Fã, Carla Diaz celebra encontro com Gloria Pires

Carla Diaz ainda não superou o sonho que realizou ao conhecer pessoalmente a veterana Gloria Pires (59) e fez uma declaração nas redes sociais recordando o desejo de quando ainda era criança!

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou o vídeo antigo de entrevista no programa de Serginho Groisman, Altas Horas. Questionada se tinha algum ídolo, a pequena encantou ao responder Gloria Pires: "Ela consegue fazer dois papéis e engana a gente direitinho", disse, se referindo a Ruth e Raquel, da novela Mulheres de Areia (1993).

No registro, Carla aparece chorando e também adicionou as imagens de seu encontro com a atriz nos bastidores do Domingão com Huck, da TV Globo. Participando do quadro Dança dos Famosos, ela tietou Gloria, além de Tony Ramos (74), Susana Vieira (80) e Tata Werneck (39), que estão no elenco da nova novela das nove, Terra e Paixão.