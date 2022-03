Carla Diaz mostra detalhes de festa surpresa para o namorado, Felipe Becari

Atriz Carla Diaz fez festa surpresa para comemorar o aniversário do namorado, o vereador de São Paulo Felipe Becari

A atriz Carla Diaz (31) preparou uma homenagem especial para o namorado e compartilhou detalhes na web!

A ex-BBB compartilhou com os seus seguidores no Instagram a celebração surpresa, que teve como tema os animais, já que Felipe Becari é defensor. A loira publicou fotos mostrando a mesa do bolo, os docinhos e decoração da festa em tons de verde, com direito a balões e bichinhos de pelúcia.

Na legenda, Carla Diaz se derreteu pelo vereador de São Paulo em seu aniversário de 35 anos.

"Se tem uma coisa que amo fazer, é festa surpresa. E dessa vez a festinha surpresa se tornou A FESTA. Bom, o aniversariante amou né @felipebecari? Parabéns, amor, que seu bom coração permaneça intacto, que seja um novo ano de muito sucesso e saúde. Amo você!", escreveu ela.

Confira a festa surpresa que Carla Diaz fez para o namorado:

