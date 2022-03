Carla Diaz deixa homenagem carinhosa ao comemorar o aniversário da mãe: ''Meu grande suporte''

No aniversário da mãe, Carla Diaz emociona web ao escrever carta de amor e relembrar clique carinhoso da infância

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 13h03

No último domingo, 20, Carla Diaz (31) encantou seus seguidores ao celebrar o aniversário de sua mãe, dona Mara, com uma homenagem.

Relembrando um registro de sua infância, a atriz abriu o coração numa nota de agradecimento por todo o apoio que recebeu durante sua vida.

“Hoje é aniversário da minha mãe, Mara Diaz, mulherão da p*! Posso dizer que é um dos meus dias favoritos do ano! Você esteve por mim quando eu nem sabia o que era mundo. Leu muitos textos para que eu conseguisse decorar e foi minha força quando por algum omento o desânimo bateu”, escreveu ela na legenda do post.

“De você eu sempre recebi o seu melhor, e eu me espelho nisso. Aprendi com você a oferecer o meu melhor, a dar amor, a respeitar o próximo e sempre escolher ser luz. Eu te amo. Eu te desejo tudo de mais lindo. Quero agradecer, não só hoje que é seu dia, mas sempre, por estar do meu lado em todos os momentos, altos e baixos. Você é meu grande suporte! Parabéns”, completou a loira.

Recentemente, a gata comemorou o aniversário do namorado, Felipe Becari (35), com uma festa surpresa em São Paulo.