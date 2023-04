Cara de Sapato recorda viagem com Fred Bruno ao prestar homenagem de aniversário: "Meu irmão"

Fred Bruno completou 34 anos de vida nesta terça-feira, 25, e ganhou uma homenagem especial de Cara de Sapato na web

Cara de Sapato(33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de um amigo que fez durante seu confinamento no BBB 23. Nesta terça-terça-feira, 25, o jornalista e influenciador digital Fred Brunocompletou 34 anos de vida, e ganhou uma mensagem especial do amigo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o lutador de MMA recordou algumas fotos de uma viagem que fez ao lado do ex-BBB, que contou com um passeio de lancha. Entre os registros, os dois aparecem ao lado de Cris (1), filho de Fred com Bianca Andrade (28).

Na legenda da publicação, Sapato rasgou elogios para o amigo e o parabenizou por seu aniversário. "Quando alguém te faz rir pelas coisas mais simples, pode ter a certeza que esse alguém é muito especial. Você é esse cara, que conseguia tirar de mim os melhores sorrisos e alegrar a todos ao seu redor", afirmou.

E seguiu elogiando o aniversariante. "Alguém agregador e que traz na bagagem muita leveza, porém um repertório imenso. Obrigado pelo privilégio de conhecer suas melhores virtudes, meu irmão! FELIZ ANIVERSÁRIO e jaja vamos comemorar juntos! Te amo, Fred", declarou.

Confira a homenagem de Sapato para Fred:

Sapato defende Amanda após ataques

Nesta última segunda-feira, 24, Antonio 'Cara de Sapato' usou as redes sociais para sair em defesa de Amanda, que está na final do BBB 23 ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao. A sister vem recebedo diversos ataques na web, e o lutador de MMA confessou que estava muito incomodado com as mensagens negativas contra a médica.

"O Big Brother 23 começou com 22 participantes e todo mundo sabendo que apenas um seria campeão. Os participantes foram sendo eliminados, mas isso não diminui a história e nem o valor de absolutamente ninguém. Então me fala, por que tantas pessoas estão empenhadas em diminuir as vitórias da Amanda?", começou ele.

"Isso poderia ser uma visão única minha, porque ela foi minha parceira, minha dupla lá dentro e me ajudou sempre que eu precisei e vocês puderam ver o quanto ela me ajudou. Mas eu vejo que isso tem sido a escolha da grande maioria. É só ver os números das votações e parece que a maior torcida é a dela. Então por que a história dela no programa incomoda tanto algumas pessoas?", acrescentou o ex-BBB em outro trecho do vídeo. Confira o desabafo completo!

