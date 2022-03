Camilla de Lucas se declara no aniversário do noivo: ''Eu te amo''

A influenciadora digital Camilla de Lucas se declarou ao comemorar o aniversário do noivo, Mateus Ricardo

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 19h18

Camilla de Lucas(27) prestou uma homenagem para o noivo em suas redes sociais.

Na tarde desta sexta-feira, 25, a ex-participante do BBB 21 compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de Mateus Ricardo e celebrou o aniversário do amado com uma bela declaração.

"Eu nunca tive relacionamento antes de você chegar. Sempre achei que apresentar e colocar alguém diante da minha família tinha que ser O CARA! E durante esses anos, eu planejava cada detalhe do que eu sabia que merecia ter", afirmou ela no começo da publicação.

A influenciadora seguiu a homenagem falando sobre como os dois combinam. "Quando você chegou eu sabia! Eu sabia porque a gente curtia muito dar rolê pra descer até o chão, aí as nossas pautas políticas e sociais batiam, você tinha um histórico com a sua religião igual ao meu. Eu via como você tratava suas irmãs e sua mãe, eu vi que todos onde você chegava te amavam, inclusive as mães dos seus amigos. Mas você me ganhou porque você orou por mim. Você também escolheu os detalhes que tenho", acrescentou.

Camilla ainda lembrou que Mateus está ao seu lado desde antes dela ficar conhecida na internet. "Eu sempre falo pra geral que a gente tá junto antes da minha chave virar, andávamos de trem e girávamos na mesma roleta pra pagar 1 passagem, o moto táxi era nosso ponto frequente, e claro… Madureira. E você sempre esteve ali! Nada mudou! Já fizemos nossa decisão e agora mais certa de que ano que vem teremos nossa própria família. Os churrascos não serão só na tia Cris ou no terraço da Izabel. Vão ser na casa da Camilla e do Mateus. Eu te amo, feliz aniversário, feliz eternidade de bençãos. E tudo mais que desejei na nossa oração", declarou ela.

Vale lembrar que Camilla foi pedida em casamento por Mateus em outubro do ano passado. Os dois vão oficializar a união em 2023.

