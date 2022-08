Camila Rodrigues celebra aniversário da enteada, Sofia: "Menina doce"

A atriz Camila Rodrigues mostrou a comemoração do aniversário de Sofia e prestou uma bela homenagem para a enteada nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 16h23

Camila Rodrigues (38) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial. Sofia, filha do noivo da atriz, Vinicius Campanario, completou mais um ano de vida e ganhou uma festinha em família.

Nas redes sociais, a artista compartilhou uma foto da comemoração do aniversário de Sofia e prestou uma linda homenagem para a enteada. "Hoje é dia dela, dia dessa menina doce que chegou chegando na minha vida", disse ela.

Em seguida, Camila se declarou para Sofia. "Eu agradeço a Deus pela sua vida e desejo que você seja muito feliz Sofi, gargalhe até perder o ar, fique com as bochechas rosadas de tanto brincar, se divirta meu amor, você merece, Tia Mimi te ama. Parabéns", completou ela.

Os seguidores da atriz também deixaram mensagens de felicitações para a menina. "Muitas felicidades para Sofia", disse uma seguidora. "Parabéns, Sofia! Deus te abençoe!", escreveu outra. "Parabéns, Sofia. Tudo de melhor para você", desejou uma fã.

Confira a homenagem de Camila Rodrigues para a enteada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Sexo e nome do bebê

Camila Rodrigues está à espera de seu primeiro filho com Vinicius Campanario, e já descobriu o sexo do bebê. A atriz dividiu nas redes sociais um vídeo do chá revelação e contou que será mãe de um menino, que se chamará Bernardo. Para descobrir o sexo do bebê, os papais estouraram um balão na festa e viram cair confetes na cor azul.

