Camila Pitanga celebra um ano de namoro e faz linda declaração: ''Já era''

Atriz Camila Pitanga compartilhou momentos ao lado do namorado, Patrick Pessoa, e comemorou um ano de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 09h57

A atriz Camila Pitanga (44) usou suas redes sociais para fazer uma linda declaração para o namorado!

No domingo, 10, a artista e o amado, Patrick Pessoa (46), completaram um ano de relacionamento. Em seu feed no Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos de diversos momentos ao lado do professor de Filosofia e prestou uma bela homenagem.

"Ontem 10 de Abril, nossa celebração de um ano foi tão curtida, celebrada a cada instante, em cada olhar parado, cada suspiro dessa felicidade nossa que estamos vivendo. Nossa, inclui nossos filhos, pais, amigos, nosso amor pela vida", começou escrevendo na legenda da publicação.

"Sou grata a cada instante, cada conversa, cada faquinha sentida no peito, no ventre. Estou inteira e plena contigo. Já era, Patrick. Eu te amo, cara", disse ainda Camila Pitanga.

Nos comentários, o casalzão recebeu mensagens carinhosas de famosos e fãs. "Lindos", elogiou Tainá Muller. "Que lindos", disse Monica Martelli. "Lindezas!!!", comentou Deborah Secco. "Que coisa mais lindaaaaaaa!!!!", se derreteu uma seguidora. "Quanta lindeza! Amo ser livre e amar quem eu quiser com toda a intensidade do momento. Parabéns por viver o que quiser e ser tão inteira e feliz", ressaltou outra. "Que vibração maravilhosa de vocês dois. Amor, simples e tudo ao mesmo tempo", destacou mais uma.

Camila Pitanga relembra clique com Dominguinhos

Recentemente, Camila Pitanga recordou um momento especial ao lado de Dominguinhos (1941 - 2013), durante a gravação do programa Som Brasil, e não poupou elogios ao artista.

"#tbt com um talento que deixou muita saudade!!! Dominguinhos pra alegrar sua quinta-feira", disse a famosa, que será uma grande vilã na primeira telessérie nacional da HBO Max, Segundas Intenções.

