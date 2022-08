Caio Blat presta homenagem no aniversário da ex-namorada, Preta Gil: "Marcou minha vida"

A cantora Preta Gil completou 48 anos e ganhou uma homenagem especial do ex-namorado, o ator Caio Blat

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 18h32

Nesta segunda-feira, 8, a cantora Preta Gilcompletou 48 anos de vida e ganhou uma homenagem especial do ex-namorado, o ator Caio Blat (42).

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma foto da aniversariante e contou que ela marcou sua vida para sempre. Os dois tiveram um breve relacionamento em 2000. "Hoje é o dia dela, mulher deslumbrante que marcou minha vida e eu amo pra sempre", disse ele na legenda da publicação.

Os seguidores de Caio também parabenizaram a cantora. "Feliz aniversário, Preta. Muitas felicidades", disse uma internauta. "Parabéns, maravilhosa! Saúde, paz e felicidades! Deus a abençoe hoje e sempre!", falou outra. "Feliz aniversário, Preta. Que Deus abençoe", desejou uma fã.

Preta também falou sobre o aniversário de 48 anos nas redes sociais. A cantora fotos de biquíni e sem maquiagem e refletiu sobre o novo ciclo. "48 anos, 20 anos de carreira musical e 32 anos de uma vida profissional!!! [...] Hoje estou aqui pra vocês, sem make do jeito que sou, com as marcas que tenho e com uma vivência muuuito linda!!! Se eu pudesse falar pra Preta de 20 anos pra ela se amar e se aceitar como eu me amo hoje, teria evitado tantas dores...", disse ela em um trecho da publicação.

Confira a homenagem de Caio Blat para Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Blat (@caio_blat)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!