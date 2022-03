Caetano Veloso presta linda homenagem à esposa, Paula Lavigne: ''De força assustadora''

Cantor Caetano Veloso faz linda declaração para a mulher, Paula Lavigne, em seu aniversário de 53 anos da produtora e ativista

Publicado em 31/03/2022

Dia de festa na casa da família Veloso! A produtora Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso (79) está completando mais um ano de vida!

No início da madrugada desta quinta-feira, 31, o cantor fez questão de deixar uma linda mensagem para a mulher nas redes sociais.

Em seu feed no Instagram, Caetano compartilhou cliques ao lado da amada, com quem se casou em 1986. Os dois, que são pais de Zeca e Tom Veloso, ficaram juntos até 2004, quando se separaram, e reataram em 2016.

"Aniversário de Paulinha. Ela foi e é personalidade marcante em minha vida desde que a conheci. Pororoca, Pororoquinha, pode ter tido maturidade precoce de gente de Nanã, mas o que tem de Oxum (e tem) não reflete águas tranquilas", começou escrevendo Caetano, citando Orixá de cabeça da atriz no candomblé, Oxum, que representa a deusa do amor, da beleza, da fertilidade e maternidade.

"Tenho com ela muitos anos de convivência, dois filhos e um neto. Só posso celebrar a intensidade da luz dessa menina inesperada, de força assustadora mas nunca decepcionante, e desejar que sua vida pessoal seja cada vez mais doce e que sua atividade relativa à vida em sociedade dê os melhores frutos. Nosso Benjamim merece", disse ainda o artista.

"Viva Paula!", disse Camila Pitanga. "Muito amor por essa mulher maravilhosa!!!!", desejou Samantha Schmutz. "Parabéns @paulalavigne Toda luz sobre esse amor lindo que vocês têm!", destacou uma seguidora. "Meu Deus, que lindos", babou outra.

Juliette registra encontro com Caetano Veloso e Maria Bethânia

Recentemente, Juliette não escondeu a emoção ao encontrar os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia (75). A advogada paraibana surgiu sentada no colo do cantor, com um sorrisão estampado no rosto e declarou: "Música, história, arte, admiração, carinho, colo, felicidade, gratidão… Parece um sonho. Eu não consigo formular uma frase… só sei sorrir".

Confira a homenagem de Caetano Veloso para Paula Lavigne: