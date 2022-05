Bruno Gissoni parabeniza a filha com homenagem carinhosa: ''Maior sentimento que habita em mim''

Madalena completa 5 anos de vida e recebe declaração emocionante do pai, Bruno Gissoni

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 13h32

Nesta quarta-feira, 25, é dia de festa na casa de Bruno Gissoni (35) e Yanna Lavinge (32)!

A primogênita do casal, Madalena, está completando 5 aninhos de vida e, como parte da celebração, ganhou uma linda homenagem do pai.

No feed do Instagram, o ator resgatou fotos lindas e inéditas com a herdeira e transbordou amor.

"5 anos do maior sentimento que habita em mim. Ela mudou a forma que eu enxergo a vida , me coloriu. Te amo minha pinguxinha", escreveu ele na legenda da publicação.

A mamãe coruja fez questão de comentar. "Amor das nossas vidas!", disse ela. E os admiradores da família também deixaram as suas mensagens para a aniversariante: "Viva Mada", "Cada dia mais linda, parabéns princesa", "Como crescem rápido! Feliz dia Madalena", disseram.

CONFIRA A HOMENAGEM DE BRUNO GISSONI