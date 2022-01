Bruno Gissoni comemora aniversário de Felipe Simas: ''Meu camisa 10''

Felipe Simas completou 29 anos e ganhou uma homenagem do irmão mais velho, Bruno Gissoni

Bruno Gissoni(35) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o irmão caçula.

Nesta quarta-feira, 26, Felipe Simas completou 29 anos de vida, e o ator fez questão de deixar um recado carinhoso para ele.

"Parabéns meu camisa 10. Te amo Felipe Simas", escreveu Gissoni ao relembrar uma foto ao lado do aniversariante no Stories do Instagram.

Além do irmão mais velho, Felipe Simas também ganhou uma bela homenagem da esposa, Mariana Uhlmann (30). "Hoje é seu aniversário, é difícil falar de você e não me emocionar! Deus transformou aquele casal que não conseguia nem viajar muito tempo juntos, que brigava pra ir pra hotel ou acampar mesmo sem nem ter nada marcado! Deus nos uniu de uma forma que nem nós mesmos acreditávamos!", escreveu a influencer em um trecho da homenagem.

Confira a homenagem de Bruno Gissoni para o irmão: