Bruno Gagliasso homenageia Wagner Moura em seu aniversário: "Estaremos sempre juntos"

Wagner Moura completou 46 anos nesta segunda-feira, 27, e recebeu uma homenagem de Bruno Gagliasso

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 17h56

Wagner Moura completou 46 anos de vida nesta segunda-feira, 27, e ganhou uma homenagem especial de um grande amigo, Bruno Gagliasso (40).

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece trabalhando ao lado do aniversariante do dia e falou sobre a admiração que sente por ele.

"Wagner tem toda minha admiração e amor. Um dos caras mais brilhantes desse país e que tenho muito orgulho de chamar de amigo. Amigo de vida, de ideias, de batalhas", afirmou Gagliasso no começo da homenagem.

E completou: "É o dia de celebrar sua vida. Feliz aniversário, meu amigo. Desejo toda alegria, paz e força para seguir em frente. Estaremos sempre juntos na luta!", finalizou.

Além de Gagliasso, Wagner Moura também ganhou uma mensagem de aniversário de Lázaro Ramos (43). Nas redes sociais, o ator uma série de fotos ao lado do amigo de longa data e fez uma linda declaração.

"Hoje é aniversário do meu irmão Wagner. Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, padrinho do meu filho, ser padrinho do seu filho e ter construído uma história junto com você. Sigo aqui torcendo e muito orgulhoso a cada vez que vejo você brilhando nas telinhas e telonas", escreveu ele em um trecho da postagem.

Confira a homenagem de Gagliasso para Wagner Moura: