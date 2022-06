Bruno Gagliasso homenageia Fernanda Paes Leme em seu aniversário: "Comemore muito"

Fernanda Paes Leme completou 39 anos e ganhou uma homenagem especial do ator Bruno Gagliasso

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 20h08

Bruno Gagliasso (40) prestou uma bela homenagem para Fernanda Paes Leme (39) nas redes sociais.

A atriz e apresentadora completou mais um ano de vida neste sábado, 4, e o ator fez questão de parabenizá-la.

No Instagram, Gagliasso publicou a foto em que Fernanda mostra que está noiva de Victor Sampaio (30) e homenageou a amiga.

"Hoje é niver da minha irmã @fepaesleme e ela vai casar, tá noiva!!!! Fê, que 40 anos especial hein... ok, são 39. Te amo e a sua felicidade, suas conquistas, suas vitórias estão me fazendo muito feliz. Vivaaaaaa! Comemore muito ps: E ainda ganhei o @victorasampaio de brinde", celebrou o artista na legenda.

Além de Bruno Gagliasso, Fernanda também ganhou uma homenagem especial de Preta Gil (47). No Instagram, a cantora relembrou várias fotos ao lado da artista e a parabenizou. "Sabe aquela amiga que você pode contar pra tudo? Que sempre vai te dizer a verdade, sempre vai ser transparente, sincera, amorosa, prestativa, doce e com a melhor risada do mundo? Essa é a Fepa, minha Tchuca e meu amor", disse a artista em um trecho da publicação.

Confira a homenagem de Gagliasso para Fepa: