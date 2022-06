Bruno De Luca completa 40 anos e ganha homenagem de Carolina Dieckmann: ''Pronto pro maior desafio do mundo''

Apresentador Bruno De Luca recebe declaração da amiga Carolina Dieckmann em seu aniversário de 40 anos

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 09h35

Dia de festa para Bruno De Luca! Nesta terça-feira 07, o apresentador está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o famoso recebeu uma homenagem especial da amiga de longa data Carolina Dieckmann (43). Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou registros em que aparece ao lado do artista e celebrou a amizade dos dois.

"E, de repente eu gritei: QUARENTA!!!!!!!! Que alegria te ver chegar aqui, assim: fiel a tua essência, aos seus valores e sonhos, amadurecendo através do amor e pronto pro maior e mais bonito desafio do mundo; ser PAI!!!", começou escrevendo, citando a espera de Bruno e da noiva, Sthéfany Vidal, pelo primeiro filho.

"Que esse ano seja fodástico de tão bom, que te traga o melhor de si, e que te leve ao infinito e além… Te amo since sempre e tamo junto ontem, hoje e depois. Seja feliz!!!!!!!!!!! @brunodeluca", declarou ainda.

Bruno De Luca e a noiva revelam sexo do primeiro bebê

Papai do ano, Bruno de Luca e a noiva, Sthéfany Vidal, estão esperando uma menina, segundo informações do jornal Extra. Em conversa com o jornal, os dois contaram que descobriram o sexo do bebê ao abrirem o exame em um quiosque na praia. "Quando meus amigos souberam que seria menina, todos falaram: “Agora você vai pagar todos os seus pecados” (risos). Vou ser superparceiro dela. Acho que serei muito louco, apaixonado. E vou ter que controlar o ciúme. Vou ser uma pessoa mais moderna no futuro", comentou ele.

Confira a declaração de Carolina Dickemnan para Bruno De Luca: