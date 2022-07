Bruninho Rezende celebra a chegada dos 36 anos: "Que seja um ciclo abençoado"

O jogador Bruninho Rezende refletiu sobre o novo ciclo e agradeceu as mensagens de carinho

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 10h48

O jogador de vôlei Bruninho Rezendecompletou 36 anos de vida neste sábado, 2 de julho.

Nas redes sociais, o atleta decidiu refletir sobre o novo ciclo e também agradeceu as mensagens de carinho que esta recebendo.

"Completando e iniciando mais um ano de vida... gratidão pela vida, por estar com saúde (sentindo um pouco a idade chegando também) e estar fazendo aquilo que amo", afirmou ele, que está no Japão para disputar a Liga das Nações com a Seleção Brasileira de Vôlei.

Em seguida, Bruninho agradeceu o carinho dos amigos, familiares e fãs. "Agradecer por uma família maravilhosa e amigos especiais que caminham lado a lado na minha vida (apesar da distância). Obrigado pelas mensagens e lembranças de todos. Que seja um ciclo abençoado e que possa continuar evoluindo como ser humano e buscando fazer o bem!!! Paz e amor", desejo o jogador.

Affair com Rafa Kalimann

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Rafa Kalimann (29) revelou que está vivendo um affair com Bruno Rezende. A apresentadora e ex-BBB contou que os dois estão se conhecendo melhor, mas sem rótulos.

Vale lembrar que eles já foram vistos aos beijos em uma festa e ela falou de sua admiração por ele. "Tem que rotular os beijos na boca? Não tem. A gente está se conhecendo. Não quero cair na pressão. Somos muito bem resolvidos com o que somos e queremos. Está gostoso assim. Ele é uma pessoa que admiro muito", contou ela.

