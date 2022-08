Britney Spears comemora dois meses de casada: ''Muito especial''

A cantora Britney Spears compartilhou a sua felicidade ao completar dois meses de casada com Sam Asghari

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 15h27

Britney Spears (40) usou as suas redes sociais para comemorar os dois meses de casada com Sam Asghari, cerimônia que aconteceu em Thousandk Oaks, na Califórnia.

A cantora compartilhou algumas fotos do espaço e do famoso carro com os dizeres "recém-casados" para celebrar a data mais do que especial.

"Gente, há apenas dois meses eu me casei!!! Dá para acreditar??? Esta é a pista de dança do meu casamento de conto de fadas antes de dançarmos... este é o nosso carro especial", disse ela.

A artista ainda agradeceu às amigas que estiveram presentes na festa. "Obrigada @drewbarrymore, @selenagomez, @madonna e @parishilton por me surpreenderem!!! Obrigada Selena por me dizer que tudo o que ela quer é que eu seja feliz 3 vezes!!! Foi um casamento muito, muito, muito especial!!!", declarou.

SAM ASGHARI REVELA COMO ESTÁ A VIDA DE CASADO

Na manhã desta quarta-feira, 29, Sam Asghari (28) deu uma entrevista para o Good Morning America e falou sobre a sua vida após o casamento com Britney Spears (40). No bate-papo, o modelo iraniano, que se relaciona com a cantora desde 2016, rasgou elogios para a esposa. "Ela é incrível, está indo muito bem. A coisa do marido, em si, ainda não me atingiu", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!