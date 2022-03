Boninho se declara para Ana Furtado no aniversário de casamento: "Meu porto seguro"

Celebrando 22 anos de casamento, o casal trocou declarações nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h27

Nesta segunda-feira, 21, a apresentadora Ana Furtado (48) e o diretor Boninho (60) estão completando 22 anos de casamento!

Com o dia especial, o casal usou as redes sociais para trocar declarações apaixonadas, e Ana Furtado relembrou alguns momentos especiais ao lado de Boninho em seu perfil no Instagram.

Do outro lado, Boninho compartilhou um vídeo com fotos do casal e apaixonado, se declarou para a amada: "Hoje faz 26 anos que estamos juntos e 22 de casados, Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. A gente dança, treina e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz, amiga e inspiração", começou.

"Gostamos das mesmas coisas e dividimos nossas diferenças. Adoro acordar ao lado dela e morro de saudades quando estou longe. Amo cada minuto de nossas vidas e faço planos para o nosso futuro. Vamos ficar juntos a vida toda, esse é o meu sonho, nosso destino. Ana, meu amor, você é a minha vida. Que sorte a minha de ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir o coração. Bia meu amor, te amo", escreveu apaixonado.

Veja a declaração de Boninho para Ana Furtado: