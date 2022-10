Boninho se declara no aniversário de Ana Furtado: "Seja sempre muito feliz"

O diretor Boninho prestou uma linda declaração no aniversário de 49 anos da esposa, Ana Furtado

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 15h52

Ana Furtado completou 49 anos de vida neste sábado, 22, e ganhou uma homenagem especial do marido, Boninho (60).

Em seu perfil no Instagram, o diretor compartilhou um vídeo com vários momentos em que a amada aparece sorridente, fazendo graça para a câmera, e prestou uma linda declaração para ela.

"Hoje é o dia dela! Meu amor, meu verdadeiro e especial amor. @aanafurtado feliz aniversário. Hoje a festa é sua, mas eu também comemoro a importância de ter você na minha vida. Te amo, te amo, te amo. Seja sempre muito feliz", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Boninho parabenizaram Ana Furtado. "Viva! Muitos beijos pra Ana. Um dia bem feliz pra vocês", desejou Fátima Bernardes. "Feliz vida, que Deus ilumine e abençoe sempre. Desejo todas as energias positivas desse universo e muito amor", disse uma seguidora. "Linda, que Deus continue abençoando seus dias!! Parabéns!", falou uma fã.

Recentemente, Ana aproveitou o clima de TBT para relembrar um momento romântico ao lado do marido, Boninho. A apresentadora dividiu um vídeo em que eles aparecem trocando olhares, carinhos e beijinhos na varanda da cobertura do apartamento no Rio de Janeiro. "#TBT grudadinha em você", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira a homenagem de Boninho para Ana Furtado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!