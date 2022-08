Boninho mostra comemoração de aniversário do filho, Pedro, em família: ''Voa alto''

Diretor de TV Boninho posta vídeo da família reunida para comemorar o aniversário de 27 anos do filho, Pedro

O Big BossBoninho (60) usou suas redes sociais para mostrar a comemoração de aniversário de seu filho do meio, na quarta-feira, 30!

Pedro, fruto do antigo relacionamento do diretor de TV com Kátia D'Ávila, completou mais um ano de vida e reuniu a família para celebrar a chegada dos 27 anos. Em seu perfil no Instagram, Boninho compartilhou um vídeo do momento do Parabéns, ao lado da esposa, Ana Furtado (48), a filha do casal, Isabella (15), o pai Boni (86), entre outros familiares.

Na legenda da publicação, o pai coruja se declarou para o herdeiro, que é formado pela Escola de Administração de Empresas da Universidade de Miami em Marketing e Gestão em Indústria Musical e de Entretenimento.

"Mais um ano comemorado. Ver os filhotes crescendo é inspirador. Parabéns, Pedro, completado 27 anos. Voe alto!", escreveu o diretor.

Vale lembrar que Boninho também é pai de Mariana, com a socialite Narcisa Tamborindeguy, com quem foi casado nos anos 80.

Confira a comemoração do aniversário do filho de Boninho, Pedro:

Boninho passeia em shopping com Ana Furtado e a filha

Recentemente, Boninho foi fotografado passeando no shopping ao lado da esposa Ana Furtado e a filha Bella. A família passou em um restaurante no shopping localizado no Rio de Janeiro. Bella tomou um café com amigas e Boninho também foi visto passeando com amigos.

