Biah Rodrigues faz cliques em temáticos em clima de Páscoa ao lado de sua família: ''Quanta fofura!''

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 17h54

A Páscoa está animada na casa de Biah Rodrigues (25)!

Pelo menos foi isso que a influenciadora mostrou em suas redes sociais, publicando alguns cliques temáticos em clima de Páscoa.

A esposa de Sorocaba (41) se reuniu com o amado e com os dois filhos do casal, Theo (1) e Fernanda (5 meses) para registrar um momento encantador ao lado de coelhinhos de pelúcia, enquanto seus herdeiros usavam fantasias de coelhos e até seguravam uma cenoura na mão.

Na legenda, a mamãe babona apenas escreveu: "Feliz Páscoa em família. Ele Vive!"

O post deixou os seguidores da artista encantados, fazendo com que eles rapidamente passassem a comentar no post: "Quanta fofura!", disse um. "Que lindos!", falou outro. "Família maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques temáticos em clima de Páscoa que Biah Rodrigues fez ao lado de sua família: