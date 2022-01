Beth Goulart parabeniza Ary Fontoura pelos seus 89 anos com homenagem especial: ''Você mora dentro do meu coração''

A atriz Beth Goulart emocionou a web ao fazer uma belíssima homenagem ao aniversário de Ary Fontoura

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h17

Beth Goulart (61) emocionou a web ao fazer uma homenagem especial ao aniversário do ator Ary Fontoura.

Em suas redes sociais, a atriz parabenizou Ary pelos seus 89 anos com um clique dos dois, seguido de uma belíssima mensagem.

"Querido amigo hoje faz 89 anos, que alegria ter você tão pertinho de mim, literalmente porque somos vizinhos mas também porque você mora dentro do meu coração", iniciou Beth Goulart.

Ela ainda relembrou a amizade do ator com seus pais, Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014). "Te conheço desde muito nova e aprendi com meus pais a valorizar a sua amizade como uma riqueza. Eu herdei deles esta cumplicidade com você, fico muito orgulhosa de considerar minha agora esta amizade cheia de admiração, respeito e muita gratidão".

"Você é um ator extraordinário e um amigo mais que especial, te amo. Parabéns meu amigo que Deus te abençoe com muita saúde, alegrias, felicidades e muito sucesso!", escreveu por fim.

Nos comentários do post, os seguidores e fãs do artistas deixaram diversas mensagens carinhosas.

"Ary Fontoura é muito querido! Parabéns, muita saúde", desejou uma seguidora. "Meus dois lindos favoritos que amor!", elogiou outra. "Grande Ary Fontoura... muita luz!", escreveu uma terceira. "Muito lindo esse registro! Parabéns para o Ary Fontoura, e parabéns por essa amizade!", comentou outro fã.

