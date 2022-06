Beth Goulart celebra aniversário de 6 anos da neta: "Vovó te ama"

A atriz Beth Goulart postou alguns cliques com a neta, Maria Luiza, e parabenizou a menina em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 16h18

Beth Goulart(61) encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário da neta.

No Instagram, a atriz compartilhou uma montagem com algumas fotos com MariaLuiza, que completou seis anos nesta sexta-feira, 10, e prestou uma linda homenagem para a menina.

"Hoje é aniversário de minha netinha Maria Luiza, dia de muita alegria. Que felicidade ter você em nossas vidas Maluzinha", começou Beth.

A atriz seguiu a homenagem se declarando. "Parabéns, 6 anos de muito amor e alegrias. Muitas histórias para contar, muitas brincadeiras para brincar, muitos sonhos para realizarmos juntas. Conte comigo sempre meu amor, vovó te ama muito, muito, muito, muito, um infinito de muito amor", finalizou.

Os fãs parabenizaram a menina. "Viva Maluzinha", disse uma seguidora. "Parabéns, princesa. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Muita saúde e alegrias pra você", comentou outra. "Que linda! Como parece com você. Felicidades e muita saúde para ela", desejou uma fã.

Maria Luiza, vale dizer, é filha de João Gabriel, único filho de Beth Goulart.

Confira a publicação da atriz: