Belle Silva se declara ao comemorar aniversário de Thiago Silva: "Te amo ao infinito"

Thiago Silva completou 38 anos de vida e ganhou uma linda declaração da esposa, Bella Silva, nas redes sociais

Belle Silva(35) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para comemorar o aniversário de 38 anos do marido, o jogador Thiago Silva.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos do zagueiro do Chelsea, inclusive algumas que ele aparece ao lado dos dois filhos, Isago e Iago, e prestou uma linda declaração para o amado.

"Ser humano, temente a Deus, marido, família, amigo, profissional, cabeleireiro, chefe de cozinha e dançarino. Esse é você em várias versões, e ainda tem muuuito mais", começou Belle, rasgando elogios ao marido.

Em seguida, a influenciadora digital se declarou para Thiago Silva. "Privilegiados somos nós, que convivemos com você e conhecemos de verdade o coração que você tem. Feliz aniversário!! Você merece a galáxia de coisas boas. Que seu novo ano seja recheado de realizações, te amo ao infinito @thiagosilva", completou.

"Parabéns!!!! Muita saúde, alegria e amor!!! Beijo com carinho!", desejou Regina Casé. "Admirável e exemplo de homem mesmo! Feliz aniversário, Thiago!", escreveu uma seguidora. "Viva o Thiago! Viva!! Muita paz e saúde! Que Deus continue o abençoando grandemente!! Felicidades mil", falou uma fã.

