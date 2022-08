Bárbara Evans se declara no aniversário do marido: ''Orgulho do pai que se tornou''

Modelo Bárbara Evans, mãe da pequena Ayla, comemora aniversário do marido, o empresário Gustavo Theodoro, com linda homenagem

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 12h37

Dia de festa na casa da família Evans Theodoro! Isso porque, nesta terça-feira, 09, o marido de Bárbara Evans (31), Gustavo Theodoro, está completando mais um ano de vida.

A loira compartilhou um lindo clique em que aparece ao lado do empresário e da herdeira, Ayla, de apenas 4 meses, e prestou homenagem ao amado em seu perfil no Instagram.

"Meu amor, hoje é o seu dia! Dia de festejar! Parabéns por mais um ano de vida, e esse ano mais que especial, né?! Desejo que seus sonhos continuem se realizando e que você conquiste tudo que sempre sonhou", começou escrevendo Bárbara.

A filha de Monique Evans ainda exaltou o grande pai que o empresário se tornou com a chegada da herdeira. "Quero que saiba que te admiro muito, como filho, como marido e agora principalmente como pai. Nossa 'bebezuka' não poderia ter um pai melhor! Tenho muito orgulho do pai carinhoso, responsável, sensível, amoroso que você se tornou. Quero te agradecer por nunca ter saído do meu lado, e juntos realizamos nosso maior sonho: Nossa bebezuka! Nós duas te amamos demais! Parabéns meu amor, você merece o mundo! Um grande beijo das suas meninas", concluiu.

Bárbara Evans faz declaração para o marido, Gustavo Theodoro:

Bárbara Evans rebate críticas sobre criação da filha

Na segunda-feira, 08, Bárbara Evans fez um desabafo após receber críticas devido ao modo que cria a filha Ayla, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro. "A filha é minha. Fiquei com ela nove meses em minha barriga. Sofri para ter ela, quis muito ter. Então, se eu deixo ela na televisão, no celular, no iPad, se a deixo de cabeça para baixo, se sento, se a coloco no chão, se eu rolo ela, se durmo em cima dela, não interessa. A filha é minha, vou fazer o que eu quiser com ela, Brasil. Ela assiste a Galinha Pintadinha maravilhosamente bem. Eu amo aquela galinha. Não tem a tal 'Viva a Mariana?' Viva a Mariana, mesmo, porque graças a ela a gente tem um pouco de paz", disparou ela.

